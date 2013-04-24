Прострочена заборгованість за кредитами банків зросла на 5%

Обсяг простроченої заборгованості по кредитах українських банків у першому кварталі 2013 року зріс на 5,23%, або 3,79 млрд грн - до 76,31 млрд грн, повідомляється на сайті Національного банку України.

Згідно з повідомленням, частка простроченої заборгованості у загальному обсязі наданих банками кредитів у першому кварталі п.р. зросла на 0,43 п.п. - до 9,32%. Банки наростили обсяг наданих кредитів на 0,39%, або 3,18 млрд грн - до 818,50 млрд грн. Зростання обсягів наданих банками кредитів відбулося, в основному, за рахунок зростання кредитування суб'єктів господарювання на 1,7%, або 10,38 млрд грн - до 619,58 млрд грн, при цьому обсяги кредитування фізичних осіб зросли на 0,01%, до 161,79 млрд грн. У першому кварталі п.р. банки знизили обсяги довгострокових кредитів на 1,33%, або 5,25 млрд грн - до 388,99 млрд грн.

Також повідомляється, що в першому кварталі 2013 р. банки збільшили вкладення в цінні папери на 28,39%, або 27,35 млрд грн - до 123,69 млрд грн. Обсяги резервів під активні операції скоротилися на 1,37%, або 1,93 млрд грн - до 139,39 млрд грн. Зобов'язання банків зросли на 1,39%, або 13,32 млрд грн - до 971,19 млрд грн, зокрема кошти юридичних осіб зросли на 1,96%, або 3,98 млрд грн - до 206,53 млрд грн (з них строкові - 90,1 млрд грн), кошти фізичних осіб - на 5,63%, або 20,51 млрд грн - до 384,51 млрд грн (з них строкові - 305,39 млрд грн).

Як повідомляв УНІАН, обсяг простроченої заборгованості по кредитах українських банків у 2012 році скоротився на 8,5% - до 72,52 млрд грн, частка простроченої заборгованості у загальному обсязі наданих банками кредитів - на 0,71 п.п., до 8,89%, обсяг наданих кредитів - на 8,5%, до 815,327 млрд грн.