Банк «Фінанси та кредит» спрямує 3,1 млн грн прибутку на покриття збитків

Акціонери банку «Фінанси та кредит» спрямують 3,1 млн грн прибутку за підсумками 2012 року на покриття збитків попередніх років, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, таке рішення акціонери прийняли на чергових загальних зборах 16 квітня, на якому також було затверджено річний звіт про фінансову діяльність банку за 2012 рік та звіт ревізійної комісії.

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Як повідомляв УНІАН, банк «Фінанси та кредит» у 2012 році отримав 3,166 млн грн прибутку, тоді як за підсумками 2011 року збиток банку становив 79,163 млн грн.

Банк «Фінанси та кредит» (м. Київ) працює на ринку України з 1990 року і входить до групи найбільших банків України.

Кредитний портфель банку на 1 квітня 2013 року становив 20,5 млрд грн, обсяг коштів на строкових депозитних рахунках клієнтів-фізосіб - до 8,1 млрд грн, статутний капітал - 2,1 млрд грн. У першому кварталі цього року банк отримав прибуток у розмірі 1,51 млн грн.

Згідно з інформацією на сайті банку, його основними акціонерами на 1 січня 2013 року були компанії «Асканія» (46,55%) і F&C Realty (49,58%). У ЗМІ банк називають підконтрольним народному депутату Костянтину Жеваго.