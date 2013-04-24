Експерт: обмеження готівкових розрахунків - недостатня міра для розвитку безготівкової оплати

Обмеження готівкових розрахунків не є достатньою мірою для розвитку безготівкових платежів в Україні, вважає голова правління «Райффайзен Банку Аваль» Володимир Лавренчук.

За його словами, ухвалене Кабінетом Міністрів України рішення щодо встановлення в торгівельних об'єктах обладнання для розрахунків платіжними картками до кінця 2012 року (постанова Кабміну № 878 від 29 жовтня 2010 року - УНІАН) досі не виконано. «Це питання не в компетенції Національного банку. Уряд повинен ще раз повернутися до цього питання, оскільки невиконання постанов уряду без з'ясування причин - неприпустимо. Власне, страждає сам уряд через значні тіньові обороти і несплачені податки», - сказав банкір.

В. Лавренчук також прогнозує, що встановлене обмеження в 150 тис. грн - це тільки перший етап, і надалі максимальний поріг буде знижено, водночас він не бачить проблеми в нововведенні ні для малого та середнього бізнесу, ні для пересічних громадян. «Малий бізнес адаптується, оскільки всі розуміють, що це неминуче. А для фізичних осіб питання полягає тільки в тому, щоб піти в банк і покласти готівку на рахунок», - додав банкір.

Як повідомляв УНІАН,Національний банк України має намір затвердити проект постанови про обмеження готівкових розрахунків у травні-червні цього року без істотних змін за підсумками громадського обговорення. Проект передбачає розширення кола осіб, розрахунки між якими не можуть здійснюватися в готівковій формі, а також обмеження граничної суми проведення розрахунків у готівковій формі між фізичними особами до 150 тис. грн.

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