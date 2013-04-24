Кабмін переніс розгляд питання про баланс газу

Кабінет Міністрів України переніс розгляд питання про баланс газу на 2013 рік із сьогоднішнього засідання уряду на засідання в понеділок, 29 квітня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив журналістам міністр енергетики та вугільної промисловості України Едуард Ставицький.

«На понеділок, ще треба допрацьовувати», - сказав міністр.

Водночас він не назвав конкретні цифри щодо обсягів газу, які Україна має намір імпортувати.

«У цьому аспекті саме й треба допрацювати, що стосується імпорту», - підкреслив Е.Ставицький.

Також він зазначив, що власний видобуток газу в Україні планується на рівні 23 мільярдів кубометрів.

Як раніше повідомляв УНІАН, Україна у січні-березні 2013 року скоротила імпорт газу порівняно з аналогічним періодом 2012 року на 17% - до 7,1 млрд куб. м.

За даними Державної митної служби, Україна в січні-березні 2013 року імпортувала газу в грошовому виразі на загальну суму 3,1 млрд дол.

Згідно з наданими даними, зокрема, імпорт газу в грошовому виразі з Росії за 3 місяці 2013 року становив 3,055 млрд дол., із Білорусі - 27,662 млн. дол., з інших країн - 12,611 млн. дол.

Імпорт газу з Російської Федерації в загальному балансі становить 97,19%.