Рішення щодо обмеження термінів повернення вкладів ліквідованих банків набуло чинності

Рішення Фонду гарантування вкладів фізичних осіб про обмеження трьома роками термінів звернень з повернення вкладів ліквідованих банків набуло чинності, повідомила УНІАН прес-служба фонду.

«19 квітня набуло чинності рішення виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 7 березня 2013 №15 «Щодо термінів звернення вкладників», - йдеться в повідомленні фонду.

Як повідомляв УНІАН, Фонд гарантування вкладів фізичних осіб обмежив терміни подачі звернень щодо повернення вкладів ліквідованих банків трьома роками. Відповідну постанову, затверджену виконавчою дирекцією фонду 7 березня і зареєстровану Мін'юстом 2 квітня, оприлюднено на офіційному сайті Верховної Ради в розділі нормативних документів щодо Фонду гарантування.

Згідно з постановою, вкладники банків, щодо яких процедура ліквідації розпочата до прийняття нового закону про систему гарантування вкладів фізичних осіб (4 листопада 2012 року - УНІАН), можуть звертатися до Фонду гарантування для отримання відшкодування за вкладами протягом трьох років після того, як їх вклади стали недоступними. Рішення фонду набуває чинності з моменту офіційного опублікування на офіційній сторінці фонду в мережі Інтернет, наразі документ на сайті фонду відсутній.

Згідно з інформацією фонду, до переліку банків, вкладникам яких тривають виплати, але процедура ліквідації розпочата до прийняття нового законодавства про систему гарантування вкладів, увійшли: "Базис", "Інноваційно-промисловий банк", "Столиця", "СоцКом Банк", "Володимирський", "Діалогбанк", "Синтез", "Земельний банк", "Іпобанк", "Дністер", "БІГ Енергія", "Трансбанк", "Арма", "Український промисловий банк", "Українська фінансова група", "Східно-Європейський банк", "Банк регіонального розвитку", "Європейський", "Національний стандарт", "Одеса-Банк", "Причорномор'я", "Європейський банк розвитку та заощаджень".