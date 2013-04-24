Міжбанк у середу закрився котируваннями 8,1345/8,1385 грн/дол.

У середу, 24 квітня, на міжбанківському валютному ринку України на момент відкриття торгів котирування гривні знизилися щодо долара США до 8,1390/8,1430 грн/дол., на 12:00 гривня зміцнилася до 8,1345/8,1375 грн/дол., на момент закриття торгів – дещо знизилася, до 8,1345/8,1385 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на момент відкриття торгів котирування гривні щодо євро знизилися до 10,5735/10,5845 грн/євро, на 12:00 – до 10,5830/10,5930 грн/євро, на момент закриття торгів – дещо підвищилися, до 10,5815/10,5930 грн/євро.

На момент відкриття торгів котирування гривні щодо російського рубля знизилися до 0,2575/0,2579 грн/рубль, на 12:00 ціни залишилися на тому ж рівні, на момент закриття – знизилися до 0,2583/0,2587 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль упав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,4830 (-0.2275).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2955/1,3330.

Як повідомляв УНІАН, у вівторок, 23 квітня, на момент відкриття торгів на міжбанківському валютному ринку України котирування гривні знизилися щодо долара США до 8,1390/8,1430 грн/дол., на 12:00 звузився спред – до 8,1400/8,1420 грн/дол., на момент закриття торгів гривня зміцнилася до 8,1350/8,1390 грн/дол.

На момент відкриття торгів гривня знизилася щодо євро до 10,6360/10,6430 грн/євро, на 12:00 – зміцнилася до 10,5660/10,5745 грн/євро, до закриття торгів – знизилася до 10,5675/10,5790 грн/євро.

Також на момент відкриття торгів гривня знизилася щодо російського рубля до 0,2573/0,2577 грн/рубль, на 12:00 – зміцнилася до 0,2564/0,2568 грн/рубль, на момент закриття – знизилася до 0,2566/0,2570 грн/рубль.