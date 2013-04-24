«Укрсоцбанк» направить 25 тис. грн прибутку на виплату дивідендів

Акціонери «Укрсоцбанку» ухвалили рішення направити 25 тис. грн прибутку за підсумками 2012 року на виплату дивідендів за привілейованими акціями, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, відповідне рішення прийняли на щорічних загальних зборах 23 квітня, на якому затвердили прибуток за підсумками 2012 року в розмірі 14,8 млн грн за міжнародними стандартами фінансової звітності, при цьому розподілятися в обліку буде 8 млн грн прибутку (згідно з національними стандартами).

Як повідомляє прес-служба банку, на виплату дивідендів за привілейованими акціями направлять 25,1 тис. грн, до резервного фонду - 740,36 тис. грн, залишок прибутку буде направлений до інших фондів банку.

Також на зборах акціонери переобрали наглядову раду банку, до складу якого увійшов Юргена Кульнігг замість Массіміліано Фоссаті. Акціонери визначили основні напрямки діяльності банку на 2013 рік, зокрема поліпшення якості активів і послуг, підвищення задоволеності клієнтів, контроль за витратами, зважений ризик-менеджмент.

Як повідомляв УНІАН, «Укрсоцбанк» у 2012 році за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) отримав прибуток у розмірі 14,81 млн грн, за національними стандартами прибуток становив 8 млн грн.

«Укрсоцбанк» працює на ринку України з 1990 року і входить до групи найбільших банків.

На 1 квітня 2013 року активи банку становили 39,42 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 23,98 млрд грн, зобов'язання - 31,74 млрд грн, кошти клієнтів - 18,56 млрд грн, власний капітал - 7,68 млрд грн , статутний капітал - 1,81 млрд грн. У першому кварталі 2013 року банк отримав прибуток у розмірі 4,38 млн грн.

На 1 січня 2013 року основними акціонерами банку були українська «Ферротрейд Інтернешнл», пряма участь - 48,3958%, і UniCredit Bank Austria AG, пряма участь - 49,9663%, опосередкована - 48,3958%.