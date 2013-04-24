Кабмін пропонує спростити вимоги для початку оціночної діяльності

Кабінет Міністрів пропонує внести зміни до чинного законодавства з питань оцінки майна, майнових прав та професійної оціночної діяльності в Україні та спростити вимоги для початку здійснення оціночної діяльності.

Відповідний законопроект було схвалено сьогодні на засіданні уряду, повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства юстиції.

Як поінформував міністр юстиції Олександр Лавринович, проектом передбачається спростити вимоги для початку здійснення оціночної діяльності. Зокрема, пропонується виключити із закону «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» положення щодо необхідності проходження стажування та отримання позитивної рекомендації керівника стажування для здобуття кваліфікації оцінювача.

Крім того, пропонується вдосконалити порядок та випадки проведення оцінки; вдосконалити порядок регулювання діяльності екзаменаційних комісій та наглядової ради; внормувати формування та ведення Державного реєстру оцінювачів та суб’єктів оціночної діяльності.

Результатом прийняття цього проекту закону стане розширення доступу до професії оцінювача. Крім того, законопроект покликаний усунути із чинного законодавства положення, що створювали проблемні ситуації на ринку оціночних послуг, зазначили в Мін’юсті.