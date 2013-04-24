Банк «Фінансова ініціатива» у 1-му кварталі скоротив прибуток на 45%

Банк «Фінансова ініціатива», який контролює бізнесмен Олег Бахматюк, у першому кварталі 2013 року скоротив чистий прибуток на 45,18% порівняно з першим кварталом 2012 року - до 199 тис. грн.

Про це банк повідомив у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, активи банку за звітний період зросли на 5,66% - до 10,6 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - на 9,22%, до 8,93 млрд грн, зобов'язання - на 6,98%, до 8,7 млрд грн, кошти клієнтів - на 26,72%, до 5,1 млрд грн, власний капітал - на 0,01%, до 1,91 млрд грн, статутний капітал не змінився і становить 1,85 млрд грн.

Довідка УНІАН. Банк «Фінансова ініціатива» (Київ) працює на ринку України з 2005 року і входить до групи великих банків. Основним власником банку є фінансова компанія «Інвест-Сервіс» (100% акцій банку). Згідно з відомостями ЗМІ, банк належить бізнесменові Олегу Бахматюку, власникові одного з найбільших аграрних виробників України компанії Ukrlandfarming.

У листопаді минулого року О.Бахматюк через компанію Quickcom Limited (Кіпр) сконцентрував 67,7% акцій «VAB Банку», що входить до групи найбільших банків України. Наприкінці грудня Quickcom Limited наростила участь у статутному капіталі банку до 82,9%.

Група компаній Ukrlandfarming - один з провідних вертикально інтегрованих агрохолдингів України. В управлінні Ukrlandfarming знаходиться понад 530 тис. га землі. Основні напрямки діяльності: рослинництво, насінництво, молочне і м'ясне тваринництво, птахівництво, виробництво яєць і яєчного порошку, виробництво цукру, переробка, зберігання та торгівля зерновими і технічними культурами, дистрибуція насіння, засобів захисту рослин, мінеральних та спеціальних добрив, агротехніки, запчастин, технічний сервіс.