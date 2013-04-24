Українські підприємці в 1-му кварталі порушили митні правила на 90 млн грн - Міндоходів

Обсяг порушень, встановлений співробітниками Міністерства доходів і зборів України, в рамках перевірки дотримання митних правил українськими підприємцями в гривневому еквіваленті становив 90 млн грн. Про це УНІАН повідомили в прес-службі Міндоходів.

Схема перевірки дотримання правил передбачала розсилку запитів до митних органів країн-партнерів, із якими українські суб'єкти підприємництва ведуть зовнішньоекономічні операції. «Фахівці Міндоходів направили 908 запитів про надання адміністративної допомоги, результатом співпраці стала 181 справа про порушення митних правил на суму понад 90 млн грн», - повідомили в прес-службі.

За інформацією міністерства, часто українські підприємці в своїх деклараціях для українських митників свідомо занижують кількість товару в режимі імпорту, прагнучи скоротити платежі до бюджету, а також завищують показники експорту, прагнучи збільшити зобов'язання держави з відшкодування ПДВ.

«Зіставлення інформації від митних органів країн-партнерів та інформації, заявленої українській митниці про одні й ті самі операції дозволяє своєчасно виявляти спроби порушення українського митного й податкового законодавства», - зазначили в Міндоходів.

Як повідомляв УНІАН, Міністерство доходів і зборів України в рамках проведення операції «Держкордон - 2013», що стартує 14 лютого за розпорядженням міністра Олександра Клименка, залучило до бюджету 68,9 млн грн. Із 14 лютого спільні робочі групи, сформовані з 268 працівників податкових і митних служб, перевіряють правильність митного оформлення товарів у пунктах пропуску через державний кордон в зонах дії Львівської, Ягодинської, Чопської та Південної митниць. Найближчим часом досвід цих митних служб буде поширено на всі митні пункти країни.