Держборг України зріс до 67,4 млрд дол.

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України за березень 2013 зросла на 1,3%, з початку року - на 4,5% - до 67,416 млрд дол. США, повідомляється на офіційному сайті Міністерства фінансів України.

У гривневому еквіваленті борг у березні збільшився також на 1,3%, або на 6,926 млрд грн, - до 538,852 млрд грн.

Зовнішній борг уряду (прямий і гарантований) в березні ц.р. скоротився на 0,6% - до до 37,902 млрд дол., внутрішній (прямий і гарантований) - зріс на 3,9%, до 29,512 млрд дол.

Прямий держборг України в березні зріс на 1,7% - до 53,351 млрд дол., при цьому зовнішній держборг знизився на 0,7% - до 26,267 млрд дол., внутрішній - зріс на 4,2%, до 27,085 млрд дол..

Сума гарантованого державою боргу України в березні зменшилася на 0,3% - до 14,064 млрд дол., зокрема гарантований зовнішній борг склав 11,636 млрд дол., гарантований внутрішній – 2,428 млрд дол.

Як повідомляв УНІАН, державний і гарантований державою борг України в 2012 році виріс на 8,9% і на 31 грудня 2012 року становив 515,51 млрд грн, або 64,495 млрд долл.

Загальна сума державного та гарантованого державою боргу України за лютий 2013 зросла на 0,8%, з початку року - на 3,2% - до 66,549 млрд долл. США.

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