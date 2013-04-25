США запустять в обіг нову 100-доларову купюру

Оновлена ​​купюра номіналом 100 доларів США надійде в обіг 8 жовтня 2013 року, повідомляє РИА "Новости" з посиланням на FP.

Згідно із заявою Федеральної резервної системи США, при виготовленні купюри будуть використані нові, досконаліші технології захисту від підробки. Так, на банкноті з'явиться синя 3-D смуга, на якій буде зображено дзвін і цифра 100. Незмінним залишиться портрет Бенджаміна Франкліна, одного з батьків-засновників США.

Як наголошується в повідомленні, купюри, циркулюючі в цей час, були випущені в період з 1990 по 1996 рік. За оцінками експертів, дві третини з них знаходяться в обігу за межами США.