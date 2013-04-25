На торгах у четвер імовірно падіння пари EUR/USD до позначки 1,2960 - експерт

Для пари EUR/USD основною подією у четвер, 25 квітня, стане виступ члена ради директорів ЄЦБ Асмуссена, від якого учасники ринку очікують інформації про ймовірність зниження облікової ставки в єврозоні на засіданні регулятора 2 травня, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

На їх думку, якщо це відбудеться, то пара EUR/USD впаде до рівня 1,2960 і далі до позначки 1,2900.

Нагадаємо, за даними агентства Євростат, сукупний державний борг 17 країн єврозони збільшився в 2012 році до 90,6% ВВП з 87,3% роком раніше. Загалом по ЄС показник зріс до 85,3% з 82,5% у 2011 році. Дефіцит бюджету держав валютного союзу скоротився в 2012 році до 3,7% з 4,2% у попередньому році, тоді як в Євросоюзі він зменшився до 4% з 4,4%.

У пари GBP/USD є шанси попрямувати до рівня 1,5340. Якщо дані ВВП Великобританії підтвердять повернення економіки до зростання, а річний показник виправдає очікування підвищення на 0,4%, то це зможе нейтралізувати негатив, надісланий рішенням Fitch щодо зниження рейтингу країни до АА+ з ААА.

Зростання валютної пари USD/JPY стримують слабкі економічні дані зі США. Так, обсяги замовлень на товари тривалого користування скоротилися в березні на 5,7% м/м після зростання на 4,3% у лютому. Засідання Центрального Банку Японії і його піврічний звіт з економіки 26 квітня може стати чинником подальшого ослаблення ієни.