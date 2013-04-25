Акціонери «УкрСиббанку» призначили нового голову наглядової ради банку, повідомив банк у системі розкриття інформації Нацкомісії з цінних паперів та фондового ринку.

Згідно з повідомленням, акціонери банку на загальних зборах 23 квітня призначили головою наглядової ради Жана-Поля Сабі у зв'язку із призначенням колишнього глави Камія Фоля на нову посаду в структурі BNP Paribas. Інші члени наглядової ради - Жан-Адріан Лем'єр, Домінік Меню, Ален Жорж Огюст Фонтено, Стефан Муї, Нік Тессейман, Жан Франсуа Жорж Марі Делан, Роз Сакра - переобрані до складу наглядової ради на новий термін (3 роки).

Довідка УНІАН. «УкрСиббанк» працює на ринку України з 1990 року і входить до групи найбільших українських банків.

На 1 січня 2013 року активи банку становили 25,89 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 15,31 млрд грн, зобов'язання - 23,26 млрд грн, власний капітал - 2,63 млрд грн, статутний капітал - 1,77 млрд грн.

У 2012 році банк отримав прибуток у розмірі 65,19 млн грн.

Основними власниками банку є міжнародна фінансова група BNP Paribas (Франція, 84,9996% акцій банку) і ЄБРР (ще 15% акцій банку).