Заборгованість із зарплати в березні зменшилася до 1,07 млрд грн - Держстат

Заборгованість із виплати заробітної плати в Україні в березні скоротилася на 24 млн грн (2,2%) порівняно з лютим і на 1 квітня становила 1,07 млрд грн, йдеться в повідомленні Державної служби статистики України.

Частка економічно активних підприємств у загальній сумі заборгованості становила 596,8 млн. грн (55,3%), частка підприємств-банкротів – 423,6 млн. грн (39,3%).

У галузевому розрізі найбільший обсяг заборгованості, як і раніше, зафіксовано в промисловості – 565,5 млн. грн. Найменший обсяг заборгованості – у сфері мистецтва, спорту і розваг - 698 тис. грн, а також інформації та телекомунікації – 744 тис. грн.

У регіональному розрізі найбільший розмір боргу зафіксовано в Донецькій області - 253,6 млн. грн, найменший – у Чернівецькій області – 346 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, обсяг заборгованості із заробітної плати в Україні в лютому 2013 року збільшився на 9,6%, або на 98 млн. грн, і на 1 березня становив 1,102 млрд грн.

Водночас наприкінці березня міністр соціальної політики України Наталія Королевська стверджувала, що, за оперативними даними міністерства, обсяг заборгованості станом на 29 березня становив 978 млн. грн, що на 124 млн. грн (12,5%) менше показника заборгованості на 1 березня.