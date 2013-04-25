Засідання українсько-ізраїльської комісії відбудеться в листопаді

Засідання Міжурядової українсько-ізраїльської комісії з питань торговельно-економічної співпраці відбудеться в листопаді 2013 року.

Про це заступник закордонних справ Ізраїлю Зеєв Елькін заявив на прес-конференції в УНІАН.

"Ми плануємо скликання українсько-ізраїльської міжурядової комісії із співпраці, яка збирається раз на рік, найімовірніше, у листопаді 2013 року. Це те, що обговорювалося на зустрічі з Костянтином Грищенком", - повідомив З.Елькін.

Також він зазначив, що Ізраїль сподівається на швидке підписання угоди про зону вільної торгівлі з Україною і фінансового протоколу.

"Обговорювалося питання підписання угоди про ЗВТ Ізраїлю і України найближчим часом, а також дуже важливе питання підписання фінансового протоколу, який забезпечить страхові гарантії для підприємців, які починають спільні українсько-ізраїльські бізнес-проекти", - наголосив З.Елькін.

За його словами, сторони також обговорювали перспективи економічного співробітництва України та Ізраїлю.