Рахункова палата відзвітувала про держбюджет за минулий рік

Державний бюджет 2012 року виконаний за доходами на 90,3% (фактичні доходи становили 346,05 млрд грн при плані 383,037 млрд грн), а за видатками - на 92,7% (фактичні видатки становили 395,6 млрд грн при плані 427,04 млрд грн), йдеться у звіті Рахункової палати України, переданому УНІАН.

«До загального фонду державного бюджету надійшло 289,5 млрд грн доходів (89,9% від плану в 322,2 млрд грн). У свою чергу видатки загального фонду становили 343,6 млрд грн (95,2% від плану в 360,7 млрд грн)», - зазначають у Рахунковій палаті.

До спеціального фонду державного бюджету надійшло 56,5 млрд грн доходів (92,9% від плану). У свою чергу видатки фонду становили 52,09 млрд грн (78,6% від плану).

«В результаті державний бюджет в цілому виконано з дефіцитом у сумі 53,4 млрд грн (124% від плану)», - повідомили у Рахунковій палаті.

Як повідомляв УНІАН, державний бюджет України на 2012 рік розраховувався виходячи з урядового прогнозу зростання ВВП на рівні 3,9%, інфляції - на рівні 7,9%. Однак фактично зростання ВВП України в 2012 році проти 2011 року становило 0,2%.

Номінальний ВВП України за підсумками 2012 року становив 1 трлн 408,9 млрд грн.