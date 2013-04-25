На закритті міжбанку гривня знизилася щодо долара

У четвер, 25 квітня, на міжбанківському валютному ринку України на відкритті торгів котирування гривні зросли щодо долара США до 8,1340/8,1390 грн/дол, на 12:00 - знизилися до 8,1375/8,1410 грн/дол, на час закриття - до 8,1410/8,1435 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро знизилися до 10,6090/10,6175 грн/євро, на 12:00 - до 10,6180/10,6285 грн/євро, на час закриття торгів - до 10,6390/10,6480 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні знизилися до 0,2598/0,2602 грн/рубль, на 12:00 - залишилися на тому ж рівні, на час закриття котирування гривні знову трохи знизилися – до 0,2600/0,2602 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,1780 (-0,3520).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3010/1,3080.

Як повідомляв УНІАН, у середу, 24 квітня, на міжбанківському валютному ринку України на відкритті торгів котирування гривні знизилися щодо долара США до 8,1390/8,1430 грн/дол, на 12:00 гривня зміцнилася до 8,1345/8,1375 грн/дол, на час закриття торгів – трохи знизилася, до 8,1345/8,1385 грн/дол.

На відкритті торгів котирування гривні щодо євро знизилися до 10,5735/10,5845 грн/євро, на 12:00 – до 10,5830/10,5930 грн/євро, на час закриття торгів – трохи підвищилися, до 10,5815/10,5930 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні знизилися до 0,2575/0,2579 грн/рубль, на 12:00 ціни залишилися на тому ж рівні, на час закриття – знизилися до 0,2583/0,2587 грн/рубль.