Експерт прогнозує, що до кінця року долар продаватимуть по 8,50 грн/дол.

Середній курс продажу готівкового долара до кінця року може підвищитися до 8,50 грн/дол., і причин для зростання вартості американської валюти до 9 грн/дол. у цьому році поки що немає.

Як повідомила УНІАН прес-служба інформаційно-аналітичного центру FOREX CLUB в Україні, таку думку висловила експерт компанії Марія Сальникова.

За її прогнозами, середній курс продажу готівкового долара до кінця року може підвищитися до 8,50 грн/дол. на тлі необхідності значних виплат за зовнішнім боргами і слабкого економічного зростання. Водночас, як вважає експерт, якщо збережеться відносна стабільність економічної ситуації в єврозоні, США і Китаї, а також не станеться нових «шоків» на зразок Кіпру, то курс готівкового долара може становити 8,20 грн/дол.

«Причин для зростання вартості американської валюти до 9 грн в цьому році поки що немає. Побоювання, що посилилися останнім часом на ринку, викликані відсутністю домовленостей між Україною і МВФ після недавньої зустрічі, що внесло неясність до перспектив відновлення співпраці з кредитором цього року в цілому», – цитує прес-служба М.Сальникову.

Також експерт повідомила, що, згідно з даними щодо девальваційних очікувань за березень 2013 року, українці більш оптимістично дивляться на перспективи гривні на найближчі три місяці.

Як повідомляв УНІАН, згідно з консенсус-прогнозом, опублікованим на сайті Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, в квітні цього року експерти покращили прогноз курсу гривні в 2013 році до 8,36 грн/дол. проти 8,55 грн/дол., прогнозованих у листопаді 2012 року.

Державний бюджет України на 2013 рік сформовано, виходячи з середньорічного курсу 8,4 грн/дол.

Згідно з прогнозами Міжнародного валютного фонду, курс національної валюти в 2013 році буде в межах від 8,3 до 8,5 грн/дол.