Президент підписав іще один закон, ухвалений більшістю на Банковій

16:34, 25 квітня 2013
Фінанси
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Президент України Віктор Янукович підписав закон №183-VII «Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України», повідомляється на офіційному сайті глави держави.

Як повідомляв УНІАН, 4 квітня більшість Верховної Ради ухвалила закон "Про внесення зміни до пункту 4 розділу ХХІ "Прикінцеві та перехідні положення" Митного кодексу України щодо звільнення від оподаткування ввізним митом товарів, що ввозяться на митну територію України у рамках реалізації проектів (програм) за рахунок міжнародної технічної допомоги, яка надається відповідно до чинних міжнародних договорів, ініціативи країн Великої вісімки "Глобальне партнерство проти розповсюдження зброї та матеріалів масового знищення".

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