Євразійський банк розвитку хоче інвестувати в українську економіку

Україна готова розглянути пропозицію Євразійського банку розвитку (ЄАБР) про участь в реалізації різних проектів на своїй території без членства країни в цій фінансовій організації.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Міністерства економічного розвитку і торгівлі України, про це міністр економрозвитку Ігор Прасолов заявив у відповідь на пропозицію про співпрацю, що прозвучала під час його зустрічі з представниками ЄАБР.

Міністр відзначив, що пропозиція ЄАБР достатньо своєчасна, оскільки в Україні реалізується програма активізації розвитку економіки.

«У нашій країні почато реалізацію Державної програми активізації розвитку економіки на 2013-2014 роки. Отже, у нас є багато проектів у рамках цієї програми, які вимагають інвестицій», - сказав він.

Представники банку відзначили, що готові розглядати будь-які пропозиції з боку України.

«Влітку нашій організації виповнюється 7 років. Накопичено достатній досвід. Інвестиційний портфель становить 4,7 млрд дол. Щодо проектів: лімітів немає, чим більше проектів - тим краще. Оскільки банк замислювався як фінансовий інструмент інтеграції, для нас найголовніший критерій - це інтеграційний ефект. Якщо цей проект працює на примноження взаємних інвестицій і торгових потоків - він одержує вищий бал. Також для нас, окрім інтеграційного, важливі соціально-економічний і мультиплікативний ефекти. Від цього залежить і процентна ставка: чим вище категорія проекту - тим нижче ставка», - заявили представники ЄАБР.

У свою чергу, І.Прасолов уточнив, що йдеться не про членство, а про укладення з ЄАБР “Угоди про перебування”.

Як повідомляв УНІАН, про намір України стати учасником Євразійського банку розвитку в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі заявили в січні 2011 року. Відповідні переговори ведуться до цих пір.

У грудні 2012 р. голова правління ЄАБР Ігор Фіногенов заявив, що банк готовий інвестувати в українську промисловість.

Довідка УНІАН. Євразійський банк розвитку є міжнародною фінансовою організацією, заснованою Росією і Казахстаном в січні 2006 року з метою сприяння розвитку ринкової економіки держав-учасників, їх стійкому економічному зростанню і розширенню взаємних торговельно-економічних зв'язків. Статутний капітал ЄАБР перевищує 1,5 млрд дол. Державами - учасницями Банку є Республіка Вірменія, Республіка Білорусь, Республіка Казахстан, Киргизька Республіка, Російська Федерація і Республіка Таджикистан.