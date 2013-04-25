Данилишин: навіть мінімальне зростання ВВП в Україні можна буде вважати позитивом

Враховуючи негативні перспективи розвитку, як світової, так і української економіки, мінімальне зростання ВВП в Україні за підсумками 2013 року можна буде вважати позитивним результатом.

Про це в інтерв'ю УНІАН заявив колишній міністр економіки України Богдан Данилишин.

“Будь-який показник, вищий за нуль, для України у 2013 році - благо. Крім того, зменшуватиметься споживчий попит громадян, можливе повернення значної кількості працівників з європейських країн посилить напруженість на ринку праці. Інвестиційна складова залишається досить проблематичною”, - заявив він.

Б.Данилишин прогнозує, що у цілому зростання світової економіки сповільниться. Повною мірою подолання боргової кризи триватиме не менш як 4-6 років.

“Щодо України, то зниження світового попиту на основну нашу експортну продукцію і цін на метал істотно вплине на стан базових галузей промисловості. Крім того, залишається невизначеною тенденція цін на зерно та іншу продукцію АПК. Це формує низку ризиків для стабілізації макроекономічного становища країни. Тому очікувати на прогнозоване зростання ВВП цього року не варто», - сказав Б.Данилишин.

Як повідомляв УНІАН, у квітні експерти понизили прогноз зростання ВВП України у 2013 р.

Так, за даними Міжнародного валютного фонду, якщо економічна політика України не зміниться, то за підсумками року очікується нульове зростання ВВП.

Світовий банк (СБ) погіршив прогноз зростання ВВП України до 1% з 3,5%.

Згідно з квітневим консенсус-прогнозом, проведеним Міністерством економічного розвитку і торгівлі, зростання ВВП України погіршилося до 1,2% проти прогнозу зростання в 2,9%, зробленого у листопаді 2012 року.

Довідка УНІАН. Державний бюджет України на 2013 рік розраховано, виходячи з таких прогнозних макроекономічних показників: номінальний ВВП – 1,576 трлн грн, темпи зростання ВВП – 3,4%, інфляція (грудень до грудня) – 4,8%.

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