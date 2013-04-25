Білорусь не виключає можливості розміщення євробондів цього року

Мінськ. Білорусь, яка цьогоріч входить у смугу пікових виплат за зовнішнім державним боргом, не виключає можливості виходу на міжнародний фінансовий ринок в 2013 році.

Як передає власний кореспондент УНІАН у Республіці Білорусь, про це заявив на прес-конференції перший заступник міністра фінансів Білорусі Володимир Амарін.

«Ми оцінюємо можливості запозичень на внутрішньому ринку у юросіб за допомогою валютних облігацій до кінця року, приблизно в 300 млн дол. Що стосується виходу на міжнародний фінансовий ринок, то ми ці плани не скасовуємо, усе залежатиме від зовнішніх факторів, передусім, і від внутрішніх. Сьогодні ми можемо запозичити всередині країни, але якщо будуть умови комфортні і якщо буде можливість, то ми не виключаємо можливості вийти і на зовнішній ринок цього року», - підкреслив Амарін.

За допомогою розміщення єврооблігацій на зовнішніх ринках Білорусь може рефінансувати частину платежів за зовнішнім держборгом, які чекають республіку в 2013 році.

Витрати з погашення та обслуговування зовнішніх боргів Білорусі в 2013 році становитимуть більше 3 млрд дол., що майже вдвічі перевищує результат 2012 року. Білоруський уряд заявляв про плани майже наполовину рефінансувати цю суму за допомогою євробондів, траншів кредиту АКФ ЄврАзЕС та інших джерел.

Довідка УНІАН. Дебютний випуск 5-річних євробондів на 600 млн дол. зі ставкою купона 8,75% річних Білорусь розмістила на європейському ринку в липні 2010 року. У серпні республіка дорозмістить цінні папери ще на 400 млн дол. з дохідністю 8,25% річних. У січні 2011 року Білорусь розмістила 7-річні євробонди на 800 млн дол. під 8,95% річних. Організаторами операції стали Сбербанк Росії, BNP Paribas (Франція), RBS (Великобританія) і Deutsche Bank (Німеччина).

На 2013 рік білоруська сторона заявляла про плани розмістити євробонди мінімум на 500 млн дол. у Європі чи Азіатському регіоні. Організаторами роуд-шоу і випуску єврооблігацій Білорусі є британський VTB Capital і російський Sberbank CIB. Презентація білоруських євробондів пройшла в Європі з 4 по 7 лютого. 27-30 листопада 2012 року білоруська делегація на чолі з міністром фінансів Білорусі Андрієм Харковцем провела роуд-шоу євробондів у Гонконгу та Сінгапурі.