У США рідкісну п'ятицентову монету продали за три мільйони доларів

Одну з рідкісних монет у США, п'ятицентову Liberty Head 1913 року випуску, продали на аукціоні за 3,1 мільйона доларів, передає РІА "Новини" з посиланням на агентство UPI.

Монета має особливу цінність для колекціонерів-нумізматів, оскільки відомо про існування всього п'яти примірників. П'ятицентовик нелегально викарбували в 1913 році на Монетному дворі США вже після того, як випуск монети офіційно припинили.

Продана на аукціоні "ліберті" має незвичайну історію. Один із колекціонерів з Північної Кароліни Джордж Уолтон купив її в 1941 році всього за 3,7 тисячі доларів. У 1962 році він загинув в автокатастрофі, з ним у розбитій машині знайшли п'ятицентову монету, яку разом з іншими речами передали родичам. Близькі Уолтона не надали значення його колекції монет і п'ятицентовик більше 40 років припадав пилом у шафі зі старими речами, поки її власники не дізналися про те, що Американська нумізматична асоціація American Numismatic Association проводить національний пошук рідкісної монети, за яку пропонували мільйон доларів.

Господарі монети не поспішали з нею розлучатися. Тільки тепер "ліберті" продали на аукціоні Heritage Auctions в Чикаго двом нумізматам Джеффу Гаррету і Леррі Лії. Нові власники, вважають, що зробили вигідне придбання.

"Це одна з кращих монет, яку можна придбати в такому ціновому діапазоні", - зазначив Гаррет.