Центробанк Японії зберіг базову процентну ставку на рівні 0-0,1% річних

Центробанк Японії за підсумками засідання в п'ятницю, 26 квітня, прийняв рішення зберегти базову процентну ставку на рівні 0-0,1% річних, йдеться в прес-релізі фінрегулятора.

Крім того, регулятор повідомив про намір зберегти курс на збільшення грошової бази в межах 60-70 трильйонів ієн щорічно, передає ПРАЙМ.

Як повідомляв УНІАН, Центробанк Японії 4 квітня також зберіг базову процентну ставку на рівні 0-0,1% річних і розширив програму з викупу активів з ринку на 50 трильйонів ієн - до 151 трильйона ієн на рік (1,62 трильйона доларів).

Для стимулювання економічного зростання поточний рівень ключової базової ставки залишається в Японії незмінним з жовтня 2010 року.

Як вважають аналітики, нинішнє рішення Центробанку Японії може стати чинником подальшого ослаблення ієни.