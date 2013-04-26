Королевська задекларувала 163,5 тис. грн доходів за рік

Міністр соціальної політики України Наталія Королевська задекларувала 163,5 тис. грн доходів у 2012 році. Про це сказано в декларації міністра, опублікованій у газеті «Урядовий кур'єр» за 26 квітня.

Доходи членів сім'ї міністра становили 592 тис. грн.

У користуванні Н.Королевської, згідно з декларацією, знаходиться земельна ділянка площею 2045 кв. м, нерухоме майно площею 193,4 кв. м, а у власності – нерухоме майно площею 545 кв. м.

У власності членів сім'ї міністра знаходяться земельна ділянка площею 3560 кв. м, житловий будинок площею 97,9 кв. м, квартири загальною площею 264,1 кв. м; 107,2 кв. м; 54 кв. м; 180,5 кв. м та інше нерухоме майно площею 193,4 кв. м.

У користуванні міністра знаходиться автомобіль Range Rover 2008 р. випуску, у власності членів сім'ї міністра – 6 автомобілів іноземного виробництва.

Сума коштів Н.Королевської на рахунках у банках становить 22,9 тис. грн, суми коштів на банківських рахунках членів сім'ї міністра – 903,2 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, із 1 січня 2013 року в Україні стартувала декларативна кампанія, яка завершиться 1 травня. Водночас державні чиновники були зобов'язані подати декларації про доходи, отримані в 2012 році, не пізніше 1 квітня 2013 року.