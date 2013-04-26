«Райффайзен Банк Аваль» направить 31 млн грн прибутку на покриття збитків

Акціонери «Райффайзен Банку Аваль» ухвалили рішення направити 31 млн грн з прибутку за 2012 рік на покриття збитків минулих років, 1,69 млн грн - до резервного фонду банку, 700 тис. грн - на виплату дивідендів власникам привілейованих акцій банку, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, акціонери на річних загальних зборах 25 квітня затвердили річну фінансову звітність банку і ухвалили рішення щодо розподілу прибутку. Також акціонери затвердили основні напрямки діяльності банку на 2013 рік, зміни до статуту банку та обрали новий склад наглядової ради банку: голова - Герберт Степіч, його заступник - Пітер Леннк і члени наглядової ради: Карл Зевельда, Йоганн Штроблем, Аріс Богданеріс, Мартін Грюль, Курт Гайгер.

Як повідомляв УНІАН, «Райффайзен Банк Аваль» у 2012 році за міжнародними стандартами фінансової звітності (МСФЗ) отримав 319,44 млн грн прибутку, за національними стандартами - 33,85 млн грн.

«Райффайзен Банк Аваль» (м. Київ) працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків.

На 1 квітня 2013 року активи банку становили 45,98 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 25,87 млрд грн, зобов'язання - 39,23 млрд грн, кошти клієнтів - 28,97 млрд грн, власний капітал - 6,75 млрд грн, статутний капітал - 3 млрд грн.

У першому кварталі 2013 року банк отримав прибуток у розмірі 83,94 млн грн.

З 2005 року банк належить міжнародній фінансовій групі «Райффайзен Банк Інтернаціональ», Австрія (96,41% акцій банку).