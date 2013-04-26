На відкритті міжбанку гривня знизилася до 8,1405/8,1450 грн/дол.

У п'ятницю, 26 квітня, на міжбанківському валютному ринку України на момент відкриття торгів котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1405/8,1450 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на момент відкриття торгів котирування гривні щодо євро зросли до 10,6055/10,6130 грн/євро, щодо російського рубля – знизилися до 0,2609/0,2613 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар знизилися – 1,3029/1,3031 (четвер – 1,3046/1,3048).

У четвер Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 25 квітня, на міжбанківському валютному ринку України на момент відкриття торгів котирування гривні зросли щодо долара США до 8,1340/8,1390 грн/дол., на 12:00 – знизилися до 8,1375/8,1410 грн/дол., на момент закриття – до 8,1410/8,1435 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на момент відкриття торгів котирування гривні щодо євро знизилися до 10,6090/10,6175 грн/євро, на 12:00 - до 10,6180/10,6285 грн/євро, на момент закриття торгів - до 10,6390/10,6480 грн/євро.

Щодо російського рубля на момент відкриття торгів котирування гривні знизилися до 0,2598/0,2602 грн/рубль, на 12:00 – залишилися на тому ж рівні, на момент закриття котирування гривні знову дещо знизилися – до 0,2600/0,2602 грн/рубль.