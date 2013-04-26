Міністр екології Проскуряков за рік заробив 119 тис. грн

Міністр екології та природних ресурсів Олег Проскуряков задекларував 118,9 тис. грн доходів у 2012 році, сказано в декларації чиновника в газеті «Урядовий кур'єр» за 26 квітня.

До того ж сукупний дохід сім'ї міністра, згідно з декларацією, в 2012 році становив 2,3 млн грн.

Міністру, за декларацією, належить частина житлового будинку загальною площею 23,5 кв. м, житловий будинок площею 81,7 кв. м, а також дві земельні ділянки площею 617,3 кв. м і 848 кв. м.

Сім'ї міністра належить квартира площею 138 кв. м, житловий будинок площею 80 кв. м, дві земельні ділянки - 3600 кв. м і 60 кв. м.

Як повідомляв УНІАН, із 1 січня 2013 року в Україні стартувала декларативна кампанія, яка завершиться 1 травня. Водночас державні чиновники були зобов'язані подати декларації про доходи, отримані в 2012 році, не пізніше 1 квітня 2013 року.