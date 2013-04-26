Інвестиційні рейтинги України впадуть через створення Служби фінрозслідувань - експерт

11:58, 26 квітня 2013
Фінанси
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У разі створення нової силової структури - Служби фінансових розслідувань - позиції України в міжнародних інвестиційних рейтингах, зокрема в Doing Business, можуть погіршитися.

Про це сказано в надісланому УНІАН коментарі заступника директора Інституту держави і права ім. Корецького Володимира Нагребельного.

«Інвестиційні рейтинги України підуть вниз, бізнес однозначно злякається. У Європі подібні структури працюють виключно законно, а підприємці у разі чого можуть розраховувати на захист судової системи. У нас такого немає», - констатував експерт.

За словами Нагребельного, сьогодні в Україні контролюючих органів більш ніж достатньо. «Створювати ще один зі спеціальними функціями недоречно», - переконаний правознавець.

Як повідомляв УНІАН, на початку березня ЗМІ повідомили, що уряд підготував проект закону про створення Служби фінансових розслідувань. Відповідно до оприлюдненої інформації, ця служба володітиме широкими повноваженнями з проведення фінансових розслідувань, і підкорятися безпосередньо Президенту України.

Пізніше перший віце-прем`єр Сергій Арбузов заявив, що законопроект вимагає ідейного опрацювання.

14 березня прем`єр-міністр України Микола Азаров дав розпорядження відповідним міністерствам і відомствам не розглядати проект закону про створення Служби фінансових розслідувань. Таке рішення глава уряду прийняв після вивчення ситуації, у зв`язку з тим, що законопроект не відповідає вимогам часу.

Раніше в коментарі УНІАН партнер юридичної фірми «Лексфор» Юрій Семенюк сказав, що в разі створення фінансова поліція може стати світовим рекордсменом за масштабом повноважень.

Президент Центру економічного розвитку Олександр Пасхавер вважає, що створення фінансової поліції зміцнить авторитаризм влади, а політолог Віктор Небоженко уточнив, що інвестори вже стурбовані впливом фінансової поліції на роботу вітчизняного бізнесу, особливо на тих, хто наближений до опозиційних політичних сил.

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