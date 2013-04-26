Власники ключів цифрового підпису можуть подавати електронну звітність до Пенсійного фонду

Власники ключів електронного цифрового підпису, виданих Акредитованим Центром сертифікації ключів при Міністерстві доходів і зборів України, отримали право використовувати ці ключі під час надання електронної звітності до органів Пенсійного фонду і органів статистики за допомогою безплатного он-лайн сервісу «iFinZvit». Про це УНІАН повідомили у прес-службі Міндоходів.

Детальна інформація про використання ключів у рамках роботи нового сервісу розміщена на веб-сайті центру.

У Міндоходів також повідомили, що у першому кварталі 2013 року безплатні ключі електронного цифрового підпису отримали 147,2 тисячі фізичних осіб і 34 тисячі юридичних осіб.

Як повідомляв УНІАН, Центр сертифікації ключів електронного підпису почав роботу в травні 2012 року. Видача і генерація ключів є безплатною. Щодня центр може видавати до 2 тисяч ключів електронного підпису. Витрати на створення центру становили 1,5 млн грн.