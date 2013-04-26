На торгах у п'ятницю тиск на пару EUR/USD чинитиме статистика зі США - експерт

Для валютної пари EUR/USD на торгах у п'ятницю, 26 квітня, важливими стануть дані щодо темпів зростання ВВП США за 1 квартал 2013 року, відзначають аналітики FOREX CLUB в Україні.

Очікується, що показник підвищиться на 3,0% на тлі відновлення споживчого попиту і зростання запасів на складах.

На думку аналітиків, це може підняти євро до рівня 1,3050 з подальшою метою 1,3130. Якщо ж статистика зі США виявиться негативною, то євровалюта може знизитися до позначки 1,3050 і нижче.

Крім того, збіг фактичних даних з прогнозом по ВВП США допоможе парі GBP/USD пробити рівень опору 1,5470 з подальшою метою 1,5510.

Банк Японії залишив ключову облікову ставку на рівні 0,0-0,1%. Крім того, регулятор підтвердив намір зберегти політику збільшення грошової бази річними темпами 60-70 трлн ієн. Це рішення було прийнято одноголосно, що може сприяти зростанню USD/JPY до рівня 99,70. Нижньою межею для пари на сьогодні може стати рівень підтримки 98,50.