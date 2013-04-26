Акціонери «Промінвестбанку» вирішили збільшити статутний капітал на 55%

Акціонери «Промінвестбанку» на загальних зборах 25 квітня вирішили збільшити статутний капітал на 55,3% - до 8,229 млрд грн, повідомив банк на своєму сайті.

Згідно з повідомленням, акціонери банку на загальних зборах затвердили показник прибутку банку за 2012 рік у розмірі 71,4 млн грн, а також ухвалили рішення направити прибуток за підсумками 2012 року і не розподілений прибуток минулих років у розмірі 7 млн ​​грн до резервного фонду банку. Також акціонери ухвалили рішення направити резервний фонд банку в сумі 78,4 млн грн на покриття збитків минулих років і збільшити статутний капітал банку на 2,93 млрд грн шляхом закритого розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Також акціонери призначили нову наглядову раду банку в складі: голова наглядової ради Володимир Дмитрієв і члени наглядової ради Петро Фрадков, Сергій Васильєв, Володимир Андріанов, Володимир Мінін, Олександр Зеленов, Сергій Кузнєцов, Ілля Мініч, Кирило Дмитрієв.

Довідка УНІАН. «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» («Промінвестбанк») працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків.

На 1 квітня 2013 року активи банку становили 40,8 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 29,46 млрд грн, зобов'язання - 35,74 млрд грн, кошти клієнтів - 13,27 млрд грн, власний капітал - 5,06 млрд грн, статутний капітал - 5,29 млрд грн.

У першому кварталі 2013 року банк отримав прибуток у розмірі 13,62 млн грн.

Основним власником банку є російська державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності» (Внєшекономбанк)» (97,85% акцій бака).