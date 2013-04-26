Банки Кіпру послабили обмеження на зняття готівки та переказ коштів за межі країни

Міністерство фінансів Республіки Кіпр дозволило банкам країни послабити обмеження щодо зняття готівки й переказу коштів за межі острова, які Центробанк країни ввів у березні з метою недопущення краху банківської системи. Про це йдеться у спеціальному указі Мінфіну Кіпру, розміщеному на сайті міністерства.

Зокрема обсяг коштів, дозволений до зняття фізичними особами з будь-яких карт, збільшено до 500 євро на день з 300 євро (або в еквіваленті в іноземній валюті). Можна також щомісячні безготівкові розрахунки і грошові перекази всередині Республіки Кіпр в обсязі 10 тис. євро (або в еквіваленті) для фізичних осіб, 50 тис. євро для юридичних осіб незалежно від мети переказу. Переказ коштів може бути збільшений до 300 тис. євро на місяць за умови необхідності оплати товарів і послуг та за пред'явленням документів, що підтверджують трансакцію. Водночас ліміт коштів, дозволений фізособам для провезення через кордон, становить 3 тис. євро.

Банкам Кіпру дозволено також переводити кошти на банківські рахунки інших фінансових установ за кордон при дотриманні певних умов. А саме: переказ коштів у розмірі до 500 тис. євро здійснюється за наявності документів, що підтверджують мету трансакції. Переказ коштів понад 500 тис. євро вимагає дозволу спеціального Комітету Міністерства фінансів Кіпру, яке надається протягом 24 годин з моменту подачі повного переліку заявочних документів в електронному вигляді. «Першочерговими до розгляду вважаються заявки на переказ коштів, що формують фонд заробітної плати або оплату за навчання», - наголошується в указі Мінфіну Кіпру.

Як повідомляв УНІАН, 22 березня Кіпр перевів фінансову систему країни в режим надзвичайного стану. До парламенту внесли антикризовий пакет законопроектів, що обмежує рух капіталу і зняття готівки. На думку влади, такі заходи повинні були врятувати острів від фінансового дефолту. Відділення кіпрських банків відкрилися 28 березня за умов суворого контролю над рухом капіталу. Того самого дня до кіпрських банків надійшло 5 млрд євро готівки, доставлених в умовах підвищених заходів безпеки спецрейсом з Франкфурта-на-Майні. Водночас до 1 квітня Центробанк країни повідомив, що великі вкладники найбільших банків Кіпру все одно втратять близько 60% заощаджень, що перевищують 100 тис. євро.

До фінансової кризи Кіпр був найбільшим інвестором України, частка якого в загальнонаціональному обсязі прямих іноземних інвестицій на кінець 2012 року становила 31,7%. Усього з цієї країни до України надійшли інвестиції в обсязі 17,275 млрд доларів США. При цьому інвестиції з України в економіку Кіпру, за даними Держстату, становили 5,811 млрд доларів.