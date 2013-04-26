Держстат підрахував, що середня зарплата у березні збільшилася на 5,5%

Середній розмір заробітної плати штатного працівника в Україні у березні зріс порівняно з лютим 2013 року на 5,5% - до 3 212 грн, сказано в повідомленні Державної служби статистики України.

Середній рівень зарплати в промисловості перевищив середній показник по країні і становив 3 698 грн проти 2420 грн у лютому.

Найвищий рівень зарплат зафіксовано, як і місяцем раніше, в авіатранспорті - 13 097 грн проти 11 114 грн у лютому. Найнижчий - у поштовій та кур'єрській діяльності - 1 829 грн проти 1 821 грн у лютому.

Зарплата, нижча за середню, також зафіксована в сільському господарстві - 1 966 грн, у лісовому та рибному господарстві - 2 077 грн, будівництві - 2 581 грн, ремонті автотранспорту - 2 993 грн, на водному транспорті - 3 190 грн, в готельному бізнесі та громадському харчуванні - 2 270 грн, у сфері операцій з нерухомістю - 2 807 грн, у сфері надання адміністративних послуг - 2 470 грн, в освіті - 2 526 грн, в охороні здоров'я - 2 239 грн, у сфері мистецтва - 2 771 грн і бібліотечного господарства - 2 542 грн.

Як повідомляв УНІАН, середній розмір заробітної плати штатного працівника в Україні у лютому зріс порівняно з січнем 2013 року на 1,5% - до 3 044 грн. У січні середній рівень заробітної плати становив 3 000 грн, що на 11,2% менше порівняно з груднем 2012 року.

Заборгованість із заробітної плати в Україні у березні скоротилася на 24 млн грн (2,2%) порівняно з лютим і на 1 квітня становила 1,07 млрд грн.