Міжбанк у п'ятницю закрився зниженням гривні щодо долара

У п'ятницю, 26 квітня, на міжбанківському валютному ринку України на момент відкриття торгів котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1405/8,1450 грн/дол., на 12:00 звузився спред - 8,1420/8,1440 грн/дол., на момент закриття котирування гривні знизилися до 8,1440/8,1450 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро зросли до 10,6055/10,6130 грн/євро, на 12:00 - до 10,5945/10,6030 грн/євро, на момент закриття торгів – до 10,5890/10,5965 грн/євро.

Щодо російського рубля на момент відкриття торгів котирування гривні знизилися до 0,2609/0,2613 грн/рубль, на 12:00 - зросли до 0,2600/0,2604 грн/рубль, на момент закриття торгів котирування не змінилися.

У Росії курс долар-рубль зріс, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,3125 (+0,1825).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,2995/1,3045.

Як повідомляв УНІАН, у четвер, 25 квітня, на міжбанківському валютному ринку України на момент закриття торгів котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1410/8,1435 грн/дол., щодо євро - до 10,6390/10,6480 грн/євро, щодо російського рубля – до 0,2600/0,2602 грн/рубль.