«Промінвестбанк» збільшить статутний капітал до 8,229 млрд грн

Акціонери «Промінвестбанку» на загальних зборах 25 квітня ухвалили рішення збільшити статутний капітал на 55,3% - до 8,229 млрд грн, повідомив банк на своєму сайті.

Згідно з повідомленням, акціонери банку на загальних зборах затвердили показник прибутку банку за 2012 рік у розмірі 71,4 млн грн, а також прийняли рішення спрямувати прибуток за підсумками 2012 року та нерозподілений прибуток минулих років у розмірі 7 млн ​​грн до резервного фонду банку. Також акціонери ухвалили рішення спрямувати резервний фонд банку в сумі 78,4 млн грн на покриття збитків минулих років і збільшити статутний капітал банку на 2,93 млрд грн шляхом закритого розміщення додаткових акцій існуючої номінальної вартості.

Згідно з повідомленням емітента в системі розкриття інформації Нацккомісії з цінних паперів та фондового ринку, з 7 травня по 19 липня банк має намір розмістити серед своїх акціонерів 293 млн штук простих іменних акцій номінальною вартістю 10 грн. Зміну власника істотного пакету акцій у результаті розміщення не передбачено. Залучені кошти емітент планує спрямувати на збільшення статутного капіталу з метою підтримки ліквідності, нарощування обсягів активних операцій, зміцнення фінансової стійкості та конкурентоспроможності.

Також акціонери призначили нову наглядову раду банку в складі: голова наглядової ради Володимир Дмитрієв і члени наглядової ради Петро Фрадков, Сергій Васильєв, Володимир Андріанов, Володимир Мінін, Олександр Зеленов, Сергій Кузнєцов, Ілля Мініч, Кирило Дмитрієв.

Довідка УНІАН. «Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк» («Промінвестбанк») працює на ринку України з 1992 року і входить до групи найбільших банків.

На 1 квітня 2013 року активи банку становили 40,8 млрд грн, кредити і заборгованість клієнтів - 29,46 млрд грн, зобов'язання - 35,74 млрд грн, кошти клієнтів - 13,27 млрд грн, власний капітал - 5,06 млрд грн , статутний капітал - 5,29 млрд грн.

У першому кварталі 2013 року банк отримав прибуток у розмірі 13,62 млн грн.

Основним власником банку є російська державна корпорація «Банк розвитку і зовнішньоекономічної діяльності (Внешэкономбанк)» (97,85% акцій банку).