Арбузов заявляє, що найближчим часом очолить Антирейдерський комітет

Перший віце-прем'єр-міністр Сергій Арбузов має намір очолити Антирейдерський комітет України найближчим часом.

Про це він сказав у неділю в ефірі телеканалу «Інтер», повідомляє «Українська правда».

«Я в недалекому майбутньому очолю Антирейдерський комітет в нашій країні», - сказав він.

За словами С.Арбузова, він буде вивчати питання щодо труднощів для іноземного бізнесу в Україні.

«Ми будемо працювати публічно, будемо показувати пресі, що ми робимо. Я думаю, що цей крок дуже серйозний для ситуації, в якій ми сьогодні перебуваємо», - зауважив С.Арбузов.

Він повідомив, що уряд в найближчому майбутньому запропонує низку пільг українським підприємствам, які виплачуватимуть зарплату своїм працівникам легально.

«Я поділюся планами, які має уряд з наповнення бюджету Пенсійного фонду. Ми сьогодні робимо все необхідне, щоб зацікавити підприємства платити зарплату легально. Ми розробимо ряд пільг для підприємств, які будуть платити зарплату легально. І ми запропонуємо дуже скоро ці механізми. Я думаю, що бізнес їх оцінить», - сказав С.Арбузов.

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