Греція для отримання кредиту ухвалила закон, що передбачає звільнення 15 тис. держслужбовців

Парламент Греції пізно ввечері у неділю, 28 квітня, ухвалив закон, завдяки якому уряд отримає в своє розпорядження кредити від міжнародних фінансових інститутів на суму 8,8 млрд євро, повідомляє «Газета.Ru» з посиланням на CNN.

Документ, зокрема, передбачає звільнення 15 тис. держслужбовців протягом майбутніх двох років.

За ухвалення закону проголосували 168 депутатів, проти 123. Ще один парламентарій утримався.

Як повідомляв УНІАН,у середині березня багатогодинні переговори прем'єр-міністра Греції Антоніса Самараса і голови Мінфіну Янніса Стурнараса з представниками трійки кредиторів завершилися безрезультатно - вони не домовилися про терміни виділення чергового траншу.

Найгострішими питаннями на переговорах були приватизація і реструктуризація держсектора, збір податків і виплат до пенсійних фондів, списання частини кредитів домашніх господарств, введення нових податків на нерухомість і звільнення держслужбовців.

Президент Торгівельно-промислової палати Афін Константінос Міхалос висловив стурбованість бізнесу ситуацією на переговорах, але заявив, що грецький уряд саме вирішує, яким чином виконувати свої зобов'язання.

Найбільший обсяг держборгу серед країн ЄС - у Греції - 156,9% ВВП. Хоча в 2012 році Афіни досягли помітних успіхів - у 2011 році борг країни перевищував 170% ВВП.

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