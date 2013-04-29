Процес відновлення світової економіки очолять країни Азії - доповідь МВФ

Процес відновлення світової економіки очолять країни Азії, показавши за підсумками цього року зростання в 5,7%.

Про це йдеться в доповіді Міжнародного валютного фонду.

"Після року слабких економічних показників прискоренню темпів економічного зростання регіону багато в чому сприяє збереження стійкого внутрішнього попиту. Споживання і приватні інвестиції будуть підтримуватися сприятливими умовами на ринку праці на тлі мінімального рівня безробіття у низці країн регіону", - цитує документ ПРАЙМ.

Аналітики МВФ також відзначили важливість підвищення попиту з боку Китаю і стимулюючих заходів уряду Японії.

"Для деяких з найбільш передових країн з відкритою економікою попит з боку Китаю та Японії так само важливий, як попит з боку США і Європи", - йдеться в доповіді фонду.

Водночас експерти МВФ відзначають також наявність ризиків для майбутнього економічного розвитку азіатських країн. До таких ризиків належать зростаюча економічна нерівність, ймовірність сповільнення темпів розвитку економіки КНР, слабкий ефект від м'якої монетарної політики уряду Японії, а також перебої в торгівлі у зв'язку зі стихійними лихами або геополітичною напруженістю.

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