Профіцит платіжного балансу України в 1-му кварталі становив 1,82 млрд дол.

Профіцит платіжного балансу України за підсумками січня-березня 2013 року становив 1,82 млрд дол. проти дефіциту 569 млн дол. за аналогічний період 2012 року.

Про це повідомляє Національний банк України.

Згідно з повідомленням, дефіцит поточного рахунку в березні 2013 року становив 964 млн дол. проти 653 млн дол. у березні 2012 року.

За підсумками січня-березня п.р. дефіцит поточного рахунку становив 1,751 млрд дол. проти 2,053 млрд дол. за аналогічний період 2012 року. Профіцит фінансового і капітального рахунку в березні становив 1,090 млрд дол. (у березні 2012 року профіцит фінансового рахунку становив 1,28 млрд дол.), за підсумками I кварталу 2013 року – профіцит 3,571 млрд дол.

Обсяг прямих інвестицій (сальдо) в березні 2013 року збільшився на 87% – до 377 млн дол. (у березні 2012 р. - 202 млн дол.).

Як повідомляв УНІАН,дефіцит платіжного балансу України за підсумками 2012 року збільшився в 1,7 разу порівняно з 2011 роком – до 4,174 млрд дол.

Дефіцит поточного рахунку за 2012 рік збільшився на 40,6% – до 14,407 млрд дол., а профіцит рахунку операцій з капіталом і фінансових операцій збільшився на 31,4% – до 10,233 млрд дол.

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