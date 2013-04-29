Начальник податкової міліції Головач задекларував за 2012 рік 504,7 тис. грн доходів

Перший заступник голови Державної податкової служби України – начальник податкової міліції Андрій Головач задекларував 504,663 тис. грн доходів за 2012 рік, зокрема 180,065 тис. грн заробітної плати.

Текст відповідної податкової декларації оприлюднено в газеті «Урядовій кур’єр» №80 від 27 квітня 2012 року.

У структурі доходів А.Головача велику частину становлять дивіденди і відсотки — 228,9 тис. грн. Дохід від викладацької, наукової, творчої діяльності, медичної практики, інструкторської і суддівської практики в спорті становив 6,2 тис. грн.

Загальна сума доходів сім'ї А.Головача за підсумками 2012 року становила 1,253 млн грн, зокрема заробітна плата — 18,7 тис. грн, дивіденди і відсотки — 460 тис. грн, дохід від підприємницької і незалежної професійної діяльності — 774,8 тис. грн.

На рахунках у банках та інших фінустановах А.Головача перебуває 2,193 млн грн, зокрема у 2012 році на рахунки перераховано 204,9 тис. грн. На рахунках членів сім'ї — 3,575 млн грн.

У власності (оренді або на іншому праві користування) А.Головача перебуває 50% квартири площею 77 кв. м, інші 50% - у власності сім'ї. Також його сім'я володіє квартирою площею 178 кв.м.

У власності, оренді або на інших правах користування у членів сім'ї А.Головача є легкові автомобілі Infiniti FX (3498 куб. см) 2007 року випуску і Audi A8 (4163 куб. см) 2011 року випуску.

На утримання рухомого і нерухомого майна декларант у 2012 році витратив 40 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, перший заступник голови Держподатслужби – начальник податкової міліції Андрій Головач за 2011 рік задекларував 411 тис. грн доходів, зокрема 169 тис. грн заробітної плати.