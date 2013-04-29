На міжбанку гривня знизилася щодо долара до 8,1420/8,1480 грн/дол.

У п'ятницю, 26 квітня, на міжбанківському валютному ринку України на відкритті торгів котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1420/8,1480 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро знизилися до 10,6465/10,6560 грн/євро, щодо російського рубля – до 0,2605/0,2609 грн/рубль.

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар піднялися – 1,3074/1,3076 (п'ятниця — 1,3029/1,3031).

У п'ятницю Нацбанк на ринок не виходив.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 26 квітня, на міжбанківському валютному ринку України на відкритті торгів котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1405/8,1450 грн/дол., до 12:00 звузився спред - 8,1420/8,1440 грн/дол., на час закриття котирування гривні знизилися до 8,1440/8,1450 грн/дол.

На відкритті торгів котирування гривні щодо євро зросли до 10,6055/10,6130 грн/євро, до 12:00 – до 10,5945/10,6030 грн/євро, на час закриття торгів – до 10,5890/10,5965 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні знизилися до 0,2609/0,2613 грн/рубль, до 12:00 – зросли до 0,2600/0,2604 грн/рубль, на час закриття торгів котирування не змінилися.