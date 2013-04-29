Арбузов за 2012 рік задекларував 2,765 млн грн доходу

Перший віце-прем'єр-міністр України Сергій Арбузов за підсумками 2012 року задекларував 2,765 млн грн доходу.

Згідно з його декларацією про доходи за 2012 рік, розміщеною в газеті «Урядовий кур'єр» (№80 від 27 квітня 2012 року), в структурі доходу С.Арбузова заробітна плата становила 1,766 млн грн, дивіденди і відсотки - 340,6 тис. грн, подарунки, призи, виграші - 1,954 тис. грн, дохід від відчуження рухомого та нерухомого майна - 609,3 тис. грн, інші види доходів - 46,9 тис. грн.

Загальна сума доходу сім'ї С.Арбузова (дружина, двоє синів) у 2012 році становила 13,393 млн грн, у тому числі: заробітна плата - 271,370 тис. грн, дивіденди і відсотки - 13,083 млн грн, спадщина - 37,348 тис. грн, інші види доходів - 353 грн.

На рахунках С.Арбузова у банках та інших фінустановах знаходиться 3,469 млн грн, в тому числі вкладених у 2012 році - 2,654 млн грн; на рахунках членів його сім'ї - 45,108 млн грн. Номінальна вартість цінних паперів становить 76,365 млн грн.

У власності, оренді, або на інших умовах використання у С.Арбузова земельна ділянка площею 619 кв. м, житловий будинок площею 179,7 кв. м і квартира площею 191,2 кв.м. У членів його сім'ї - земельна ділянка площею 2,722 тис. кв. м, житловий будинок площею 172,5 кв. м, квартири площею 76,4 кв. м, 47,4 кв. м і 197,7 кв. м.

У власності, оренді або на інших умовах використання у першого віце-прем'єр-міністра знаходяться легкові автомобілі BMW Z8 2003 року випуску, Mercedes-benz S600 2012 року випуску, Mercedes-benz G 500 2008 року випуску. У членів його сім'ї знаходяться легкові автомобілі INFINITI EX 35 2008 року випуску і LAND ROVER-RANGE ROVER 2011 випуску.

У графі «Відомості про фінансові зобов'язання» зазначається добровільне страхування на суму 149,5 тис. грн і добровільне страхування членів сім'ї - на 81,9 тис. грн.

На утримання майна торік С.Арбузов витратив 164,6 тис. грн, члени сім'ї - 175,3 тис. грн.

Як повідомляв УНІАН, за підсумками 2011 року С.Арбузов, що був на той час головою Національного банку України, задекларував 2,046 млн грн.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Арбузов заявляє, що найближчим часом очолить Антирейдерський комітет