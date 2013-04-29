«Банк Ренесанс Капітал» розпочав видачу кредитів через відділення «Укрсоцбанку», повідомила УНІАН прес-служба «Банку Ренесанс Капітал».

Згідно з повідомленням, на підставі агентського проекту видача беззаставних кредитів «Банку Ренесанс Капітал» стартувала в 150 відділеннях «Укрсоцбанку», а згодом перелік відділень буде розширений до 400. Упродовж спільного агентського проекту «Банк Ренесанс Капітал» забезпечує навчання персоналу «Укрсоцбанку», інформаційну та маркетингову підтримку та технічний супровід процесу.

Також повідомляється, що для «Банку Ренесанс Капітал» розвиток партнерських продажів є частиною стратегії і дозволяє диверсифікувати канали залучення клієнтів, щоб досягати максимальних темпів зростання. Наразі «Банк Ренесанс Капітал» є партнером 11 банків, включаючи «Укрсоцбанк», і державного підприємства «Укрпошта», а мережа точок продажу кредитів «Банку Ренесанс Капітал», включаючи власні точки продажів і партнерську мережу, становить близько 1600 точок.

Довідка УНІАН. «Банк Ренесанс Капітал» (бренд «Ренесанс Кредит») працює на ринку України з 2011 року і входить до групи невеликих фінансових установ. Банк входить до складу провідної фінансово-промислової групи України «Систем Кепітал Менеджмент» (СКМ). Основним власником банку є український бізнесмен Рінат Ахметов через компанію «СКМ Фінанс» (92,24% акцій банку).

«Укрсоцбанк» працює на ринку України з 1990 року і входить до групи найбільших банків. На 1 січня 2013 року основними акціонерами банку були українська «Ферротрейд Інтернешнл», пряма участь - 48,3958%, і UniCredit Bank Austria AG, пряма участь - 49,9663%, опосередкована - 48,3958%.