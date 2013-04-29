Рада Нацбанку рекомендує обмежити готівкові розрахунки

Рада Національного банку України рекомендувала правлінню Нацбанку вжити заходів для обмеження готівкових розрахунків між підприємствами (підприємцями) і фізичними особами, а також між фізичними особами за договорами купівлі-продажу, які підлягають нотаріальному завіренню.

Про це УНІАН повідомила прес-служба Національного банку України.

Згідно з повідомленням, 25 квітня відбулося чергове засідання ради Нацбанку, під час якого були розглянуті питання реалізації грошово-кредитної політики в січні-березні 2013 року і її впливу на соціально-економічний розвиток України. За підсумками засідання рада рекомендувала правлінню Нацбанку продовжити роботу з удосконалення процентних механізмів регулювання грошово-кредитного ринку, а також розробити і впровадити додаткові заходи щодо підтримки економічного зростання країни.

Як повідомляв УНІАН, Національний банк України має намір затвердити проект постанови про обмеження готівкових розрахунків у травні-червні цього року без істотних змін за підсумками громадського обговорення. Проект передбачає розширення кола осіб, розрахунки між якими не можуть здійснюватися в готівковій формі, а також обмеження граничної суми проведення розрахунків у готівковій формі між фізичними особами до 150 тис. грн.

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