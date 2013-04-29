«ПриватБанк» збільшить статутний капітал до 16,352 млрд грн

Акціонери «Приватбанку» ухвалили рішення збільшити статутний капітал на 9,8%, або на 1,454 млрд грн, - до 16,352 млрд грн, повідомила УНІАН прес-служба банку.

Згідно з повідомленням, акціонери банку на загальних зборах 26 квітня ухвалили рішення про збільшення статутного капіталу банку за рахунок спрямування до статутного капіталу прибутку за підсумками 2012 року і збільшення номінальної вартості акцій банку на 22,50 грн - до 252,95 грн за акцію. Кількість випущених акцій банку і розподіл їх між акціонерами залишається без змін.

Також повідомляється, що акціонери затвердили звітність банку за підсумками 2012 року та основні напрямки діяльності на 2013 рік, відповідно до яких головними пріоритетами банку залишаються зростання клієнтської бази, вдосконалення системи управління ризиками та підвищення рівня задоволеності клієнтів якістю банківського сервісу за рахунок підвищення вимог до персоналу банку і якості обслуговування клієнтів.

Як повідомляв УНІАН, прибуток «ПриватБанку» за підсумками 2012 року становив понад 1,5 млрд грн.

«ПриватБанк» (м. Дніпропетровськ) працює на ринку України з 1992 року і є найбільшим банком України за обсягом активів.

На 1 квітня 2013 року активи банку становили 174,93 млрд грн, кредити і заборгованість - 121,02 млрд грн, зобов'язання - 155,97 млрд грн, кошти клієнтів - 108,5 млрд грн, власний капітал - 18,96 млрд грн, статутний капітал - 14,9 млрд грн.

У першому кварталі 2013 року банк отримав прибуток у розмірі 624,23 млн грн.

Основними власниками банку є Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов, що володіють по 33,7991% акцій банку, а також компанія Triantal Investments Ltd (Кіпр, 24,99% акцій банку), власниками якої також є І.Коломойський і Г.Боголюбов (по 50 %).