Рада Нацбанку затвердила річний звіт НБУ за 2012 рік

Рада Національного банку затвердила річний звіт Нацбанку за 2012 рік, повідомила УНІАН прес-служба НБУ.

Згідно з повідомленням, рада Нацбанку взяла до уваги висновок аудиторської фірми «Ернст енд Янг Аудиторські послуги» щодо консолідованої фінансової звітності НБУ на 1 січня 2013 року, і затвердила фінансову звітність Нацбанку за 2012 рік.

Як повідомляв УНІАН, Нацбанк у 2012 році скоротив активи на 5,85% – до 399,06 млрд грн, зобов'язання – на 6,17%, до 316,13 млрд грн, статутний капітал НБУ у 2012 році залишався на рівні 100 млн. грн, власний капітал скоротився на 4,61% – до 82,93 млрд грн.

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