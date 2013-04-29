В Україні заборгованість із зарплати зросла на 21%

В Україні заборгованість із заробітної плати з 1 січня 2013 року по 1 квітня 2013 року зросла на 20,7% (на 184,704 млн. грн) - до 1 млрд 78 млн. 406 тис. грн.

Такі дані оприлюднив голова Національного форуму профспілок України (НФПУ) Мирослав Якібчук на прес-конференції в УНІАН.

«Це офіційні дані, які публікує статистична служба. Ми на їх підставі зробили аналіз», - сказав він.

За словами голови НФПУ, аналіз свідчить, що сума реальної заборгованості із зарплати набагато більша за дані офіційної статистики, оскільки там не враховується поточна заборгованість, а також зарплата у конвертах.

М.Якібчук відзначив, що основним боржником з виплати заробітної плати є держава (державні підприємства заборгували 20,5% загальної суми боргу, комунальні - 7,3%).

До того ж найбільшу заборгованість із зарплати мають економічно активні підприємства (55,3% загальної суми заборгованості), борги підприємств-банкротів становлять 39,3%, економічно неактивних підприємств - 5,4%.

Серед регіонів за обсягом заборгованості лідирує Донецька область (253,6 млн грн), Харківська область (99,3 млн грн), Київська область (87,4 млн грн), Київ (67,5 млн грн) і Луганська область (66 млн грн).

Найбільші обсяги заборгованості із зарплати - перед працівниками наукової і інженерно-технічної діяльності (52%). На другому місці - працівники держпідприємств, що займаються операціями з нерухомістю (30,1%), третю позицію посідають борги працівникам промисловості (23,7%).

За оцінками М.Якібчука, не виплачуються або несвоєчасно виплачується заробітна плата мінімум 4,5 млн бюджетників.

Він відзначив, що протягом першого кварталу цього року працівникам бюджетної сфери щомісячно недоплачували від 300 до 1,7 тис. грн, оскільки уряд цього року встановив розмір першого тарифного розряду єдиної тарифної сітки для бюджетників на 300 грн менше, ніж розмір мінімальної заробітної плати.

Як повідомляв УНІАН, за даними Держстату, заборгованість з виплати заробітної плати в Україні в березні скоротилася на 24 млн грн (2,2%) порівняно з лютим, і на 1 квітня становила 1,07 млрд грн.

Обсяг заборгованості із заробітної плати в Україні в лютому 2013 року збільшився на 9,6%, або на 98 млн грн, і на 1 березня становив 1,102 млрд грн.

Обсяг заборгованості із заробітної плати у січні 2013 року зріс на 111,4 млн грн (12,5%), і на 1 лютого становив 1,005 млрд грн.