На закритті міжбанку гривня зміцнилася щодо долара

У понеділок, 29 квітня, на міжбанківському валютному ринку України на відкритті торгів котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1420/8,1480 грн/дол., до 12:00 - підвищилися до 8,1385/8,1415 грн/дол., на час закриття торгів - до 8,1355/8,1390 грн/дол.

Як повідомляє фінансова компанія «ІнтерБізнесКонсалтинг», на відкритті торгів котирування гривні щодо євро знизилися до 10,6465/10,6560 грн/євро, до 12:00 - не змінилися, на час закриття торгів - зросли до 10,6400/10,6505 грн/євро.

Щодо російського рубля на відкритті торгів котирування гривні знизилися до 0,2605/0,2609 грн/рубль, до 12:00 - до 0,2609/0,2613 грн/рубль, на час закриття - до 0,2614/0,2618 грн/рубль.

У Росії курс долар-рубль впав, а фіксинг СЕЛТ за результатами торгів становив 31,0900 (-0,1945).

На міжнародному валютному ринку ціни на валютну пару євро-долар змінювалися в діапазоні 1,3030/1,3100.

Як повідомляв УНІАН, у п'ятницю, 26 квітня, на час закриття торгів котирування гривні щодо долара США знизилися до 8,1440/8,1450 грн/дол., щодо євро - зросли до 10,5890/10,5965 грн/євро, щодо російського рубля - зросли до 0,2600/0,2604 грн/рубль.